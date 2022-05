Vanessa BARRANQUERO

Avocat pendant près de 10 ans, j'ai été amenée à intervenir dans de nombreux domaines , tant en qualité d'Avocat conseil, qu'en qualité d'Avocat plaidant.



J'ai ainsi été confrontée à des problématiques juridiques et humaines diverses, nécessitant un savoir faire technique, mais également une importante faculté d'adaptation, d'écoute et d'analyse.



Souhaitant réorienter ma carrière professionnelle, je me suis naturellement tournée vers l'accompagnement à la création / reprise d'entreprise, afin de mettre à profit mon expertise auprès de personnes en quête d'écoute pro-active ainsi que de conseils juridiques, fiscaux et économiques.



Ma formation et mon expérience professionnelle me permettent également d'intervenir dans le cadre d'opérations de fusion acquisistion sur le volet social de la due diligence (Droit du travail, relations collectives du travail, RH, coûts de restructuration et passif social).



Mes compétences :

Accompagnement

Ressources humaines

Conseil

Création d'entreprise

Droit

Droit social

Audit social

Avocat

Reprise d'entreprise

Formation