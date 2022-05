Désireuse d'établir un réseau professionnel solide et de créer des opportunités de carrières. En recherche active.

Diplômée Cycle Expert Conformité RNCP NIveau 1 (équivalent Master 2 universitaire) depuis Juillet 2017

Détentrice de la certification AMF depuis Mars 2015.



Mes compétences :

Microsoft Office

Quality Assurance

FSA Know Your Client