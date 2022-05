Vanessa BENABDALLAH

.

Vous avez un projet avec un besoin de financement ?

Je vous accompagne dans l'obtention de financements publics qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux et européens.



De l'identification du programme européen en adéquation avec votre projet (Audit), au montage même du dossier de demande subvention (Montage) jusqu'au management opérationnel du projet, c'est une offre complète et sur mesure à destination des porteurs de projets qu'ils soient privés ou publics.





Pour vous apporter:



- mon expertise juridique dans l'identification du programme européen en adéquation avec VOTRE projet

- mes compétences administratives et financières dans la rédaction de la demande de subvention et la gestion des fonds obtenus

- mes capacités à coordonner des acteurs pluridisciplinaires dans le cadre d'un management de projets européens (pouvant impliquer plusieurs pays membre de l'UE.)



> Vainqueur d'un prix numéraire au concours Auverboost qui récompense les initiatives jeunes

> Europ'Action a été crée en 2013, avec le soutien de la Région Auvergne, de l'ARDTA (Agence Régionale de Développement des Territoires d' Auvergne) et BUSI (incubateur d'entreprises) dans le cadre du dispositif 'Pack jeune créateur" et de la Résidence longue d'entrepreneur.



Membre du Réseau des professionnels de la jeunesse en Auvergne (RPJA)

Membre de CLARIOM Conseil. Association de consultants qui promeut le recours aux compétences locales dans le conseil en Auvergne. (http://www.consultant-conseil-auvergne-gestion.fr/ )



En 2010, je fonde et dirige l’association LA MANU Clermont-Ferrand; association qui tisse des relations entre étudiants et entreprise, sur le territoire Auvergnat. Je développe des réflexions sur l' entrepreneuriat et sur des thématiques liées à la jeunesse, l'emploi et l'innovation.



Mes compétences :

Droit public

Management

Gestion de projets

Entrepreneur

Leadership

Négociation

Pilotage

Web 2.0

Mise en réseau

Communication

Gestion de projet

Economie

Sociologie