Lorsque l'on veut changer de vie, de travail, lorsque l'on sent qu'il est temps de passer à autre chose, cet état nécessite un appui, et surtout de savoir exactement par où commencer. Que vous soyez dans une recherche d'orientation, de réorientation, de reconversion...ou encore que vous ayez commencé un projet qui vous tenait à coeur et que vous l'ayez abandonné ou mis en stand by....que ce besoin de changement vous submerge de plus en plus... Je suis là pour vous guider et vous aider à trouver des solutions concrètes...



J'accompagne aussi bien les adolescents (lycéens et étudiants) et leurs parents que les adultes qui souhaitent se reconvertir et qui ne savent pas par quoi commencer.



L'idée est de vous sentir libre de me contacter... Visitez mon site sur http://www.vanessaberangere.com



A bientôt

Vanessa Bérangère