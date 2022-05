Vanessa BERRUÉ

Chanteuse de profession pendant dix ans et par amour depuis toujours, j’ai entamé une longue quête sur le chemin des médecines dites douces ou traditionnelles, me conduisant ainsi vers celle qui m’a permis de retrouver détente et sérénité, la réflexologie plantaire.

J’ai donc décidé de suivre une formation certifiante me permettant d’apporter connaissances et savoir faire dans l’accompagnement de personnes vers un mieux-être, un équilibre, et un processus de guérison.

Ma connaissance de la voix et du corps dans le travail vocal me donnent l’occasion d’accompagner les chanteurs et les musiciens dans un travail d’équilibre corporel nécessaire à tout artiste.



Cabinet de bien-être, Ness Harmonie propose des séances de réflexologie plantaire, de l’enfant à la personne âgée désireuse de retrouver ou de garder détente, sérénité, et bien-être. Vous êtes accueilli dans un cabinet en bois sur pilotis, au calme, entouré de nature, accompagné du chant des oiseaux, non loin du centre ville d’Angers. Les bénéfices de la réflexologie sont nombreux, amélioration de la circulation sanguine, des fonctions vitales, diminution des tensions musculaires, prévention des maladies et douleurs, régulation du système nerveux, et bien d’autres bienfaits tant physique qu’émotionnels.



Ness Harmonie vous invite aux pieds du bien-être.



http://www.nessharmonie.fr/

https://www.facebook.com/nessharmonie/