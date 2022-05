Vanessa BESNARD

Titulaire d'un master 2 dans le domaine de la psychologie et forte de près de 20 ans d'expériences professionnelles dans des domaines diversifiés (secteur social, recrutement, insertion professionnelle, formation pour adultes), ma priorité a toujours été la qualité du contact relationnel avec le public accueilli.



Mes compétences :

Réaliser des évaluations

Maîtriser les techniques d'entretiens individuels

Rédiger des bilans et compte-rendus

Animer des groupes de formation

Répondre aux attentes du public

Connaître les outils et techniques de recrutement