Vanessa BIANCHINI

Je propose mes services d'Assistante Externalisée avec

la micro franchise ATOUT ASSISTANTE

( Départements 90-70-25)





Vous avez une grosse surcharge de travail, le besoin d'être épaulé(e) dans vos activités, je vous propose mes services à distance ou sur votre lieu de travail, à l'heure, au forfait ou à la mission.



Domaine Administratif :



- Gestion des appels téléphoniques et agendas

- Traitement de textes ( courriers, comptes rendus, publipostages, diaporamas, cartes etc...)

- Tri, Classement, Organisation

- Retranscription (sous format audio)

- Relation avec les administrations

- Gestion de réservations de salles



Domaine Commercial :



- Gestion des Commandes

- Devis, B.L ...

- Télé - Prospection

- Relation clients / fournisseurs

- Organisation d'évènements

- Suivi marketing et Communication ( communiqués, dossiers de presse, mise à jour de sites, blogs et boutiques en ligne)



Mes Atouts :



Bonne qualité relationnelle, Polyvalente, Dynamique, Sérieuse