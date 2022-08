Aurore ECKENSCHWILLER

Après un Bac scientifique, un BTS Agro alimentaire, et bac + 3 de Responsable Qualité, j'ai travaillé 16 ans dans l'industrie au service des systèmes Qualité. Automobile, agroalimentaire, plasturgie, extrusion, à un moment, une évidence m'est apparue, je serai d'avantage à ma place, à accompagner les humains que dans la gestion des processus, et procédures.



J'ai connu l'EFT en 2003, puis j'ai fais mon niveau 1, et 2. En 2011, j'ai repris le cursus entier à l'Ecole EFT France.



Grace à une solide formation professionnelle (Certifiée par l'école EFT France), et à l’écoute active, j’accompagne les personnes qui le souhaitent, dans la recherche des éléments et causes qui les empêchent de s’épanouir pleinement.

J’utilise certaines techniques de soins pour les aider à aller mieux, dans leur corp, leur esprit ou tout simplement dans leur vie !



Pour en savoir plus :

http://www.aurorebienetre.com/

mail : contact@aurorebienetre.com





En 2018, après 6 ans à mon compte en temps que Thérapeute spécialisée dans les thérapies brèves, j'ouvre mes compétences aux milieux professionnels.

Aurore Formations voit le jour et travail aussi avec le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers).

Aurore Formations est affiliée à FORMACOOP organisme de formation agréé DATADOCK, et propose ses services aux entreprises pour des formations individuelles ou en groupes, dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux.



Pour en savoir plus :

http://www.auroreformations.com/

mail : aurore.formations@gmail.com



Mes compétences :

Risques psychosociaux

Thérapie individuelle

Formation

Gestion du stress

Thérapie comportementale et cognitive

Analyser écouter réfléchir agir

Pédagogie

Rigueur

Dynamisme