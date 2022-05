Vanessa BIQUILLON

Bonjour à tous!



Je recherche un poste de Conseillère Clientèle en Banque.



J'ai 9 ans d'expérience dans le domaine commerciale dont 8 ans en tant que Conseillère Clientèle en Banque.

Ces expériences m'ont permises de maitriser :

- le développement et la gestion d'un portefeuille clientèle (prospection, suivi personnalisé, déploiement des outils de vente, gestion du risque)

- la vente de produits et services bancaires tout en respectant les besoins clients (vente de produits épargnes, assurances et prévoyances, prêt immobilier et à la consommation, bancarisation,...)

- analyse des résultats (atteint des objectifs commerciaux, reporting)

- contrôle déontologie et réglementation bancaire

- relais auprès des conseillers spécialisés (conseiller professionnel, gestionnaire patrimonial, conseiller en défiscalisation immobilière...)



Mes compétences :

Négociation commerciale

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Commercialisation des produits techniques

Assurance Vie

Épargne

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Gestion du risque

Analyse de risque

Déontologie

Prospection commerciale

Autonomie

Réactivité

Suivi clientèle

Analyse des besoins

Défiscalisation

Gestion de la relation client

Vente