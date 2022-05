Vanessa BOHOYO

Cette annonce peut vous intéresser, si vous recherchez une personne expérimentée, réfléchie, sociable avec une formation Bac+5.



Si les compétences sont requises alors poursuivez votre lecture.

Si la polyvalence est un plus, parcourez l'intégralité de mon profil.

Si la fiabilité et l'investissement d'un collaborateur vous sont indispensables, vous avez certainement trouvé un candidat potentiel.



Vous aspirez à un mélange subtilement dosé de savoir faire et de savoir être ?! Sachez que mon premier ingrédient repose essentiellement sur la réflexion stratégique et la mise en œuvre d’actions de communication où proactivité et rigueur d’organisation se mêlent. Mon second consiste à m’adapter à tous les publics ayant développé un sens particulier de l’écoute et de l’accompagnement.



Si vous pensez avoir trouvé votre "mouton à cinq pattes" alors contactez-moi !





Mes compétences :

Chaîne graphique

Organisation événementielle

Supports de communication

Web

Stratégie de communication

Développement commercial