Vanessa DELENTE

Motivée, dynamique et sociable, je m'adapte facilement aux différentes situations. Je possède aujourd'hui les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour exercer dans le domaine de la petite enfance.



Mes compétences :

Surveillance sieste, passage aux toilettes, et réc

Aide à la toilette, hygiène et change de l'enfant

Préparation et animation des jeux et des activités

Distribution et aide aux repas

Travail en équipe et/ou en autonomie

Entretien des locaux, du linge et du matériel

Accueil des parents et des enfants