Vanessa GRIJALVO

De formation comptable (DECF), j'ai commencé au Hard Rock Café en mars 2002 au poste de responsable des achats. Au sein de ce groupe, j'ai eu la liberté et la possibilité de développer ce service, toujours en relation étroite avec le service Comptabilité.



J'ai, par la suite, eu l'opportunité de rejoindre le service Comptable et de me spécialiser dans les ressources humaines, sans jamais perdre de vue la dimension financière. En effet, la taille de la société permettait une grande polyvalence. J'ai occupé ce poste de juillet 2003 à décembre 2006. J'ai également pu bénéficier de formations dans le domaine des ressources humaines afin d'améliorer mes connaissances en la matière.



Quelques années plus tard, sous la houlette de M. François Dapremont, j'ai rejoint la société Mathdéveloppement qui gère les restaurants River Café et Le Murat ainsi que l'Hôtel Le Relais Saint-Jacques. J'étais chargée d'assurer la gestion administrative, comptable, financière et sociale de ces établissements.









Mes compétences :

budgets

Sage Accounting Software

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit