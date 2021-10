Vanessa HAHUSSEAU

Diplômée de Sciences Po, j'ai débuté ma carrière à Paris chez l'annonceur (Vivarte, Auchan) puis en agence de Relations Presse pour des grands comptes. J'ai toujours été très intéressée par la communication et le travail autour de l'identité de marque. J'ai travaillé 10 ans dans les relations presse en agence à Paris. Après une formation aux logiciels de PAO, j'ai créé une marque de décoration LE GRAND CIRQUE que j'ai exploitée entre 2013 et 2021 (et revendue depuis) puis LE GRAND SIECLE qui ré-édite des modèles de papiers peints et panoramiques des 18 et 19e siècles en partenariat avec les musées.



https://www.legrandsiecle.com/fr/

http://www.legrandcirque.fr/