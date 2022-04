Claire GESUALDI

Après avoir passé plusieurs années au sein de services marketing d'entreprises marseillaises, puis en agence conseil en communication, j'ai choisi de m'orienter vers l'immobilier et d'accompagner mes clients dans leur projet d'acquisition en résidence principale, secondaire ou investissement dans l'ancien.

Je les conseille et cherche pour eux le bien idéal sur l'ensemble du marché marseillais.

Je les aide également à se projeter dans leur futur intérieur par du conseil en décoration d'intérieur (proposition de couleurs et revêtements, d'agencement d'espaces, recherche de mobilier et d'accessoires de décoration, home staging, accompagnement travaux avec l'intervention de mes partenaires...).



Rigoureuse et à l'écoute, je mets mes compétences et mon dynamisme au service de mes clients pour trouver et/ou concevoir le bien qui leur ressemble.



Mes compétences :

Gestion de projets

Conseil en décoration d'intérieur

Décoration

Rénovation

Communication

Marketing

Décorateur

Conseil immobilier