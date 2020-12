Karelle BOURHIS-JULLIEN

Je suis psychologue clinicienne dans un point d'accueil et écoute jeunes. J'y recoit les adolescents, des parents et des jeunes adultes pour une simple écoute, un soutien ou de la therapie (lorsque le liberal est inaccessible financiérement et que les tentatives dans les structures de droit commun n'ont pas trouvé d'issue positive).

Mon temps et plus favorablement dédié aux jeunes entre 16 et 25 ans en insertion professionnelle (à la mission locale de la ville d'Aubagne et à l'Espace Santé Jeunes.

J'ai également un petit temps dédié à la prévention en santé et me déplace pour aller à la rencontre des adolescents dans leurs colléges et lycées ou lieux de formations.



Installée en cabinet libéral à Bandol (83) un jour et demi par semaine, je mets mes compétences à disposition du public adulte, parents et adolescents du secteur de Bandol.



Mes compétences :

Conseil

Psychologie

Ecoute

Pédagogie

Formation professionnelle

Analyse

Psychopathologie

Empathie