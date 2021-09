Vanessa LAUDOUAR

Je me suis investie dans le commerce au sens large depuis 20 ans.



Mon parcours s'est fait sous le signe de la persévérance et de la performance, ce qui m'a permis d'apprendre et d'évoluer rapidement dans les enseignes où j'ai travaillé.



Ma première belle expérience professionnelle s'est faite chez Nature et Découvertes.

Ma détermination m'a toujours permise de mener mes projets à bien ainsi que les objectifs qui me sont fixés.

Jusqu'à obtenir leur confiance pour co-piloter un centre de profit de plus 7 000 k euro de chiffre d'affaires et un effectif de plus de 30 collaborateurs.

Ce sont mon énergie, mon leadership et mon investissement qui ont fait ma force.

Je suis une personne de terrain avant tout, reconnue pour mon enthousiasme, mon sens de linitiative et des responsabilités.

Jaime établir un contact privilégié avec mes collaborateurs et une relation de confiance.

Pour moi, le travail déquipe est la clé dune réussite individuelle et collective.



Je suis arrivée sur Bordeaux il y a 10 ans et j'ai créé une entreprise de prestations de services pour différents acteurs de l'immobilier Aquitain. Mon activité principale était de développer et danimer au quotidien un réseau de prescripteurs pour la commercialisation de produits immobiliers (VEFA, Ancien, défiscalisation et déficit foncier) ainsi que la prospection foncière et les études de faisabilité pour des partenaires opérateurs et promoteurs.

Recrutée par l'entreprise Square Habitat du Groupe Crédit Agricole, j'ai prie la direction de leurs agences de Pessac et de Talence.



Cependant le métier de commerçant correspond beaucoup plus à mes attentes.

La vie de magasin me manque.

Je souhaite profiter d'une perspective de travail valorisante et motivante où mes qualités d'analyse et d'organisation et d'anticipations seront mises en valeurs.



Et plus que tout, intégrer une structure respectueuse des valeurs humaines et fière de sa marque.



Nous avons tous les deux le sens prononcé du résultat et de la satisfaction client. Travaillons ensemble!