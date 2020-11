Vanessa NICOLLE

Axa est leader de la protection financière, tant sur la protection sociale que sur la gestion de patrimoine du particulier et du professionnel (retraite,santé,prévoyance, épargne et placements...)



Animateur commercial d'une équipe junior et senior, je les accompagne en clientèle, les forme à leur métier, les accompagne sur leur montée en compétence , ainsi je les aide à grandir,réussir et évoluer au sein de notre entreprise.



Je suis en constante recherche de candidats souhaitant exercer cette profession (commercial itinérant) Vous avez une expérience de la prospection et de la vente aux particuliers, professionnels acquise au sein d'une institution financière ou de la vente : Rencontrons nous !



Nous mettons à disposition de nos conseillers une offre de solutions très large, une rémunération motivante, un véhicule de fonction (après période d'essai), des formations régulières, un IPAD, des avantages société, ainsi que des perspectives d'évolution dans l'expertise métier et/ou le management. Le goût du challenge, le sens de l'écoute et du conseil client, la capacité à convaincre sont autant d'atouts pour réussir au sein de notre Groupe.



Mes compétences :

Vente à domicile

Vente en ligne

Assurance

Santé

Assurances vie

Épargne

Bourse

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Salesforce.com

Stratégie digitale