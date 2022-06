Vanessa PROUST

Étudiante en deuxième année de thèse en chimie à l'Institut Européen des Membranes de Montpellier.



Étude sur les nanocompisites céramiques, synthétisés par la voie des polymères précéramiques.



Projet futur : recherche d'un post-doctorat à l'étranger



Mes compétences :

Synthèse Organique

Synthése Polymères Oxydes Et Non Oxydes

Ceramiques Non Oxydes

Nanocomposites

Fibres Par Filage Et Electrofilage

Mise En Forme Par Warm Pressing

Analyses Microscopie À Balayage Couplée Aux Analys

Analyses De Routines IR-TF /ATR/DRX/ATG/DSC/RMN LI

Organisation De Manifestation Au Sein De L'associa

Revêtement Par Dip Coating