Rotru Vanessa



vanessa.rotru@gmail.com



Conseillère commerciale//Attachée commerciale//support technique//management



FORMATIONS:



o 2009 Agrément assistante maternelle agréée

o 2004 Formation de téléconseiller à SupMédiaCom à Amiens

o 2002 Formation agent technique de vente à Espace Formation Picardie à Amiens

o 2000 Seconde littéraire au lycée Louis Thuillier à Amiens



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:



 2010-2012 Assistante maternelle agréée

 2009 Attachée commerciale chez Ekinoxe à Roubaix

 2008-2009 Conseillère commerciale chez TNT Express France à Tourcoing

 2004-2007 Téléconseillère chez Omien 2 à Amiens

 2004 Téléconseillère chez pour le crédit Agricole Tech à Amiens

 2004 Téléconseillère chez Intra Call Center à Amiens

 2002-2003 Vendeuse - Caissière chez Eurodif à Amiens

 2002 Vendeuse chez André à Amiens



COMPÉTENCES:



 Commerce B to B

- Développement du portefeuille clients

- Suivi des clients

- Négociation et signature de contrats

- Prise de rendez vous



 Commerce B to C:



- Renseignement et vente de produits financiers, presse, multimédia

- Baromètre accueil auprès d’une clientèle de banque

- Vente directe



 Relation client:



- Appels entrants et sortants

- Expertise technique et paramétrage de mobiles

- Fidélisation clients

- Enquête auprès de PME/PMI, associations et fédérations



 Management:



- Remplacement du responsable d’équipe

- Etablissement de statistiques

- Mise en place de challenges de vente

- Gestion des litiges

- Double écoute

- Formation



CENTRES D'INTERET:



 Pratiquante et responsable à l’association sportive Wingles forme (fitness, musculation)



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Conseil commercial

Expertise technique

Fidélisation

Management

Manager

Support

Technique

Vente

Vente conseil