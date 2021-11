Vanessa ROUSSEL

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadéo,



Arrivée récente en Vendée (85) aux Achards, idéalement situé entre les Sables d'Olonne et la Roche sur Yon. A seulement 1h de Nantes ou de la Rochelle.



Je souhaite d'une part développer mon réseau et d'autre part, trouver un job où je puisse m'épanouir professionnellement. L'idéal serait de travailler dans un cadre de management bienveillant, où je pourrais lier à la fois le conseil ainsi que la formation, deux fils directeurs de ma carrière.



Profil complètement atypique à la fois empathique mais également fédératrice, je sais travailler en transversalité notamment en innovation, ressources humaines et bien encore avec les nouvelles technologies. Je développe et recherche constamment des nouvelles idées, de nouveaux challenges.



J'ai 18 ans d'expériences professionnelles dans les domaines suivants :

* 4 ans - Formation

* 3 ans - Conseil & gestion d'entreprises

* 1 an - Banque

* 10 ans - Grande distribution & Commerce



Vous souhaitez m'aider, développer mon ou votre réseau ou bien vous recrutez, contactez moi au 06.23.49.81.96



Mes compétences :

Mind Manager

Sphinx

Office 2010

Ms project

Dreamweaver CS5

Gescap

SPSS

Ciel Paye et Compta

Sage 100

Ressources humaines

Développement

Création

Marketing

Organisation

Chef de projet

Recrutement

Gestion de projet

Management

Web 2.0