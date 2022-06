Vanessa RUZZICA

Société Evergreen Land / Marque Para'Kito - Coordinatrice internationale



Maison de prêt-a-porter Gerard Darel - Chargée de communication



Agence RP et communication Ketchum Paris - Chargée de Clientèle Senior - [Mode, Luxe, Horlogerie, Spectacles, Grande conso]



Agence RP et communication Kingcom - Attachée de presse chargée de budgets - [Mode Femme, Joaillerie, Accessoires, Tourisme, Grande conso]



ASAP Communication (Zmirov Communication) - Attachée de presse chargée de budgets - [Mode femme, Homme et Enfant]



Bureau de presse Catherine Miran - Attachée de presse - [Mode Femme, Homme et Enfant]



Mes compétences :

Attachée de presse

Beauté

Communication

Mode

Presse

Relations publiques

Spectacle