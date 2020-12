Créatrice de mode depuis 10 ans, je propose mes services en tant que styliste femme.

Vous pouvez découvrir mon travail et, mon parcours sur le site: www.vanessa-schleimer.com

J'élabore des collections à l'esprit moderne,glamour et tendance dans le respect de l'identité de la marque pour laquelle je travaille.

Le fait d’avoir été styliste et directrice artistique de la marque "Bien Fée pour toi" pendant 7 ans et de la marque Nid d'age lingerie pendant 2 ans, m’a permis d’acquérir une solide expérience dans le domaine de la lingerie et du bain ainsi qu’une réelle maîtrise de tout le processus d’élaboration d’une collection, de sa phase de création à celle de sa commercialisation.



Je suis aussi styliste photo.

Après avoir travaillé deux ans sur les shootings des pages mode au Madame Figaro puis au Gala, j'ai dirigé tous les shootings de Bien Fée pour toi et Nid d'ange ainsi que d'autres clients mode, déco... Cela passe par le casting, le choix de l'équipe, du lieu, de l'ambiance, des accessoires, maquillages et coiffures puis par la sélection des photos, la retouche photo et la direction des maquettes de catalogues.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur moi et m'en dire plus sur vos besoins.



Mes compétences :

Création

Directrice artistique

Mode

Photo

Styliste

Styliste photo

Direction artistique