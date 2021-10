Vanessa WILSON (WILSON)

Mon parcours me permet de proposer une approche professionnelle riche et diversifiée. Je m'adapte facilement

aux nouveaux contextes ainsi qu'à des publics variés. Je m'investis dans mon travail avec énergie et rigueur.

Mes expériences dans plusieurs secteurs ont renforcés mon intérêt pour le service et mon désir daborder les

multiples tâches liées à ce poste.

Rigueur et curiosité intellectuelle sont les deux traits de caractère qui déterminent ma motivation : exercer dans

un contexte me permettant dapprendre et de transmettre, tout en faisant preuve dun grand professionnalisme.