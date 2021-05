Véronique BARROIS (DISSAUX)

Titulaire d'un titre professionnel de secrétaire assistante, d'assistante comptable, et gestionnaire paie niveau 3., Mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une certaine polyvalence, de mettre en pratique certains de mes acquis dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité, de la gestion de la paie. Jai pu développer une certaine autonomie, de la rigueur, le sens de l'implication, un bon relationnel, et la maîtrise de la bureautique.

J'ai créer mon auto entreprise Ba'di Services et je souhaite créer des partenariats avec entreprise ou association dans le secteur de l'aide à la personne