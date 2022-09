Véronique BISCHOFF DAEFFLER

Je suis titulaire d’un DEA en Droit des Affaires, complété par un LLM in International Business Law obtenu avec mention à la City University of Hong Kong (formation juridique de 10 mois dispensée exclusivement en anglais) et dispose d’une solide expérience professionnelle de 9 ans tant en cabinet d’avocats d’envergure mondiale (Ernst & Young, Société d’Avocats) qu’en entreprise (EPS - N°1 de la télésurveillance en France).

Passionnée par mon métier et impliquée dans mon domaine d’intervention, le Droit de Affaires, je fais preuve de détermination, de persévérance et d’efficacité.

Ces qualités, alliées à une forte capacité d’adaptation et d’anticipation, m’ont permis d’atteindre rapidement une position de référent, vis-à-vis de mes interlocuteurs internes et externes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel