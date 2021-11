Veronique BONTEMPS

En tant que leader, je suis connue pour promouvoir le changement, générer des résultats business positifs et constituer des équipes performantes, diversifiées et engagées.

Je suis un leader pragmatique, orienté vers laction et entrepreneurial. Jai les compétences nécessaires pour couvrir à la fois le développement de stratégies et la conduite de lexécution opérationnelle. Je me concentre sur limpact qui a des résultats durables.

Tout au long de mes + 25 ans de carrière, jai été amenée à diriger des environnements complexes pour mener de nombreuses initiatives, notamment: redresser les business sous-performants, développer des stratégies pour gagner des parts de marché et de catégorie, diriger des projets de restructuration et conduire des transformations de lexpérience client.

Le leadership, léquipe et le développement des talents sont des domaines qui me passionnent et que japprécie profondément.

Je suis actuellement Directrice Générale du groupe Guinot Mary Cohr. Avant de rejoindre Guinot Mary Cohr, jai travaillé pour diverses sociétés de PGC et de lunivers Santé / Beauté, notamment Kimberly Clark, Casino et Pierre Fabre. Jai une expertise fonctionnelle approfondie en management de P&L, stratégie et exécution des ventes et du marketing