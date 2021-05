Veronique BORIANNE

Polyvalente, dynamique et enthousiaste, a le sens du contact et une expérience multisectorielle de la vente et de la gestion

Esprit ouvert, créatif, organisé et volontaire

Parle couramment anglais (a vécu 2 ans en Australie)





Mes compétences :

Gestion et conclusion d’une négociation commercial

Dressage et entrainement de chevaux

Gestion d’un établissement équestre

Publicité, Communication

Relations clients

Création de base clients

Utilisation experte des logiciels Immobiliers

formation de cavaliers (jusqu’au Galop 7)

Maitrise du pack Microsoft Office et d’Internet

Anglais courant (2 ans en Australie)

Soins et vente de chevaux

Mise en place de réseaux informatiques