Veronique BOSSEBOEUF

1er/01/2018 à ce jour

Responsable des opérations extérieures sur le domaine public routier Direction voirie de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers (194.000 habitants 40 communes) (12 collaborateurs)



Responsable des opérations foncières sur le domaine public routier

- Pilotage du service et des Assistants Fonciers prestataires chargés des transactions foncières nécessaires aux opérations dinvestissements routiers de la CU (négociations, acquisitions, échanges, expropriation, rédaction des actes en la forme administrative)

- Suivi des procédures de classement, déclassement, régularisations, servitudes, et contrôle des actes notariés et administratifs

- Elaboration doutils optimisant le suivi des activités (numérique, cartographie SIG)

- Interaction avec les services internes (finances, immobilier, foncier, bureaux détudes, urbanisme) et externes (concessionnaires, géomètres, Domaines, Notaires, services fiscaux)

- Gestion du budget alloué aux procédures

- Assister des élus dans lélaboration et la mise en œuvre dune stratégie foncière voirie à léchelle du territoire (mandat 2020-2026)



Chargée de linstruction des Autorisations du Droit des Sols pour la direction voirie

- Accompagner les élus du territoire, les professionnels de laménagement et de limmobilier dans les projets publics ou privés impactant le domaine public routier : Appui technique, juridique, négociations, suivi des chantiers, rétrocession

- Piloter un réseau territorialisé de 10 collaborateurs chargés dinstruire les autorisations durbanisme pour le compte de la direction voirie et de suivre la phase opérationnelle

- Interaction quotidienne avec les services internes et externes du champ de compétence

- Mise en place d'outils mutualisés : procédures, dossiers de partage internes et externes



Adjointe au responsable du service gestion du domaine public routier

- Encadrer léquipe chargée de linstruction des actes de gestion du domaine public (conservation-police)

- Participation à lélaboration de la coordination annuelle de travaux.



1994-2017 / Commune de CHASSENEUIL DU POITOU (86) 4 700 habitants, surclassée 10 à 20 000 habitants Station de Tourisme Commune daccueil du Parc du Futuroscope et sa Technopole Commune membre de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers



2015- 2017 / Directrice des Services Techniques communaux ET urbanisme, affaires foncières, sécurité des ERP, police, gestion des risques et affaires économiques (18 collaborateurs)

- Encadrer et coordonner lactivité des services

- Elaboration du budget de la DST

- Mise en œuvre le programme pluriannuel dinvestissements

- Gestion de projets : requalification du Quartier de la Gare 7 millions d€ ; réhabilitation de la maison des associations 4 millions d€

- Organisation de la maintenance du patrimoine bâti, des infrastructures et espaces publics (planification technique, administrative et financière)

- Application des procédures de marchés publics, hygiène et sécurité

- Interaction quotidienne avec les services internes

- Appui technique, juridique et financier auprès du DGS et aide à la décision des élus

- Accompagnement des élus dans les négociations avec les maîtres douvrage de grandes infrastructures (LGV Sud Europe Atlantique et A10) Suivi des procédures (DUP-Expro-Aménagement foncier) et des chantiers .



1994-2015 / Responsable de services (6 collaborateurs)

Urbanisme : Accompagner les porteurs de projets (privés, publics) au montage des dossiers, pré instruction et suivi des travaux Création de ZAC - Participation active aux procédures dévolution du PLUi (révision, modification), PLH, PDU Mise en place du SIG en collaboration avec lEPCI maître douvrage

Affaires foncières - Elaboration et mise en œuvre de la stratégie foncière communale : Evaluations, négociations, acquisitions, ventes, établissement de servitudes, procédures de classement, déclassement, mise en place des outils ZAC, réserves foncièresSuivi des géomètres et des actes notariés

Sécurité des établissements recevant du public (ERP): Organiser et suivre la sécurité des 350 ERP dont le Parc du Futuroscope, sa Technopole et les bâtiments communaux

Gestion des risques : Elaboration des documents de gestion des risques : Plan communal de Sauvegarde, Plan de prévention des risques naturels (PPRmvt-PPRi), technologiques (PPRt), attentat

Police municipale et ASVP : Encadrement, organisation et suivi de lactivité du service (2 policiers et 4 ASVP saisonniers)

Affaires économiques : Création d'une stratégie de développement économique négociation et accompagnement des projets des investisseurs (ventes/acquisitions foncières, urbanisme, CDEC).



- Interlocutrice des partenaires institutionnels et des professionnels des domaines de compétences

- Participation aux Conseils municipaux, commissions, réunions publiques, CODIR

- Accompagnement technique et financier des élus au passage en Communauté Urbaine