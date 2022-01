Véronique BUDET (DELAHAYE)

Actuellement en poste à la Direction du Système d'Information à l'université de Caen en tant quadministratrice dapplications

Auparavant au pôle accompagnement et usages

En 2010, je prends une part active dans l'animation d'un groupe de travail inter établissement au sein du Réseau Universitaire numérique Normand et dont l'objectif stratégique est de mettre en place une stratégie commune de protection des systèmes d'Informations des Établissements afin que ceux-ci assurent mieux leurs missions et garantissent un meilleur service aux usagers.





Dans le cadre du projet UNR-RUNN, je participe activement à l'animation et aux activités du groupe de travail SSI, à la planification des tâches et à la rédaction de documents. Je fais bénéficier l'UNR-RUNN mais aussi le CRISI de mes compétences en matière de gestion de projet, gestion de la documentation et gestion des organisations. Je contribue largement à la démarche, engagée par l'UCBN, d'amélioration de la sécurité de son système d'information, notamment en apportant son appui au CRISI pour la formalisation de procédures et en intervenant dans l'animation du réseau des Chargés de la Sécurité des Systèmes d'Information (CSSI) de l'UCBN.



Pour le groupe de travail SSI du RUNN, l'ambition est de pouvoir continuer au sein du PRES Normandie université la démarche engagée actuellement et ainsi pérenniser mon emploi



De plus, dans le cadre du groupe de travail SSI,mes relations avec les différents établissements de l'UNR-RUNN m' ont permis d'acquérir une bonne connaissance du fonctionnement et de l'organisation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aussi d'une culture SSI inexistante auparavant.











Mes compétences :

Chef de projet

Commercial

ERP

Gestion de la relation client

Informatique

Internet

Logiciels libres

Open Source

Organisation

PGI

PSSI

Relation Client

Sécurité

Securite des SI

SSI

Web