Après avoir vécu 3 ans en Floride où j'ai perfectionné mon anglais et mon espagnol, je m'installe à Paris et commence à travailler pour Air France en tant que Personnel navigant commercial en 1999. Je passe chef de cabine en 2008, et acquiert de l'expérience en management. Je parle courament le portugais, l'anglais et l'espagnol.



Mes compétences :

export

Commercial

Management