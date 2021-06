Veronique GAUVIN

Mais qu'est ce que le BIM ???



Le Building Information Modeling c'est notre futur : la construction collaborative sur maquette numérique enrichie.



Archis, BE, Contrôleurs, Exécutants, Gestionnaires... nous créerons, analyserons, construirons et gèrerons tous nos ouvrages, quels qu'ils soient, en exploitant, les uns après les autres, voire les uns en même temps que les autres, une maquette numérique unique, partagée en réseau, qui sera la carte d'identité "biométrique" et totalement transparente de nos constructions, de leur conception à leur déconstruction !



En 2020, le BIM sera certainement obligatoire dans les Marchés Publics, mais n'attendez pas 2020 !



Manager polyvalente, formée sur REVIT et les processes de transition vers le BIM , je suis disponible immédiatement.



Je recherche un poste en maîtrise d'ouvrage ou AMOA, publique ou privée, programmation, conseil, management de la transition numérique...

Au-delà de mon expérience, je peux changer de métier et/ou de périmètre. Je suis parfaitement adaptable.

J'aimerais mettre en application mes acquis en BIM Coordination, et participer à la grande aventure BIM qui s'annonce en Languedoc.



N'hésitez pas à me contacter ! Je suis à l'écoute de toute proposition, sur Montpellier.



Mes compétences :

Management

Contrôle de gestion

Normes Qualité

Prise de décision

Construction

Pilotage d'activité

Administration des ventes

Services généraux

Optimisation des process

Démarches Qualité et Sécurité

Traitement des Marches Publics

Building Information Modeling - BIM Coordination e

REVIT - REVIT MEP