Véronique GIACHIN

LACOON FULL WEB



LOGICIEL ERP aéronautique.



Un outil unique qui couvre l’ensemble des informations de nos clients : Bureau technique, Atelier, Opérations, Qualité, Logistique, Administration.



2 versions : Civile et militaire



- Parfaitement adapté aux besoins des exploitants CAMO et MRO avions/hélicoptères.

- Gestion d'un nombre illimité d'aéronefs, de sites et d'utilisateurs.

- Répond en totalité aux exigences des autorités de tutelle (civiles et étatiques).

- Sécurité des données et traçabilité complète des mouvements effectués dans le programme.

- Un logiciel entièrement adapté aux particularités de la logistique aéronautique.

- Sa convivialité permet une prise en main rapide.

- Gain de productivité très important réduisant la charge de travail de chaque opérateur.

- Possibilité de récupération des données venant d'un programme ancien.

- Personnalisation selon les besoins des clients

