Véronique GRILLET

Ces trois dernières années m'ont permis de développer mon sens du relationnel et mes capacités à communiquer suite à des échanges avec différents responsables de sites (EHPAD, écoles, centres de loisirs, hôtels, restaurants...). J'ai appris à diriger une équipe, tout en restant à l'écoute des autres. Mes fondamentaux sont le respect et la bienveillance.



Dirigeante d'une PME de Maintenance de systèmes d'alarme contre les incendies pendant 3 ans, je gérais les affaires courantes, les clients et les fournisseurs mais aussi les dossiers commerciaux (développement B to B).

J'ai géré jusqu'à 5 salariés/alternants.



Avant cela, j'ai été ouvrière polyvalente pour une usine de métallisation de matières plastique en CDI pendant 18 ans. J'ai tenu la chaine et le stock lié à la production, mais j'ai aussi fait de la saisie de production et l'attache/contrôle des pièces.

Avant ce CDI, j'ai fait plusieurs emplois divers en CDD et intérim pendant 3 ans.

Pendant mes études en BAC PRO Bureautique obtenu en 1992, j'ai travaillé chez Conforama pendant toutes les périodes de vacances scolaires.





Mes compétences :

Management de la relation clients et fournisseurs

Gestion administrative

Organisation et suivi des activités

Comptabilité générale



Mes atouts :

Persévérance

Rigueur

Autonomie

Curiosité