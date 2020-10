Patrick DEBOUVRY

Après un parcours de salarié dans des grandes et petites entreprises, je suis maintenant administrateur d'entreprises qui permettent à des personnes éloignées du monde du travail, de se réinsérer dans l'univers professionnel, (AI).

Je suis également gérant d'une société de travail temporaire par l'insertion (ETTI).

Ces entités emploient chaque mois, des centaines de salariés, et font partie de l'Economie Sociale et Solidaire.





Mes compétences :

Modèle économique

Marketing

Conduite du changement

Stratégie d'entreprise

Valeurs humaines