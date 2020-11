Véronique HANNEQUIN

CONTROLEUR DE GESTION



+20 ans d'expérience dont 5 ans en Gestion de Projet et 15 ans en Contrôle de Gestion Commercial, Central et Opérationnel



Participation au processus de construction budgétaire (élaboration des budgets, révision des prévisions et analyse des écarts)

Elaboration et suivi des reportings mensuels de gestion, des tableaux de bord d'analyse de l'activité à l'attention de la direction d'unité et générale (analyse chiffre d'affaire, coûts d'exploitation et marge

Participation aux clôtures mensuelles et annuelles en liaison avec les équipes comptables (cadrages, écritures d'ajustement, contrôles de provisions)

Réalisation d'analyses opérationnelles ponctuelles : restructuration, analyse de rentabilité

Extraction, importation de données du site central et production de tableaux de bord Gestion administrative et financière de personnel



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Analyse des besoins

Informatique

Ecoute

Force de proposition

Communication

Sens du contact

Aide à la décision

Reporting financier

Analyse financière

Excel

SAP CO

Magnitude

Visual Basic

SQL

Microsoft Access

Consolidations

Business Objects