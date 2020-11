Véronique JARRET LAUTIER

Experte en recherche et négociation de lieu pour vos événements (convention, séminaire, soirée...), je vous aiderai à trouver le lieu idéal quelle que soit la destination, France ou International.

Confiez-moi vos projets ! vjarretlautier@itsanevent.fr ou +33608839305 ou Skype veronique_jarret_l



Expert in Venue Finding and negotiation solution for your upcoming event (convention, seminar, gala party, ...) I'll helping you to find the right site whatever the destination France or Worldwide.

Entrust me your briefs ! vjarretlautier@itsanevent.fr or +33608839305 or Skype veronique_jarret_l



Sans frais d'agence - Free of charge



Mes compétences :

Formation

Optimisation

Commercial

Marketing

Pricing

Vente

Hôtellerie

Management

Tourisme D'affaire

Maîtrise du marché MICE Inboud Outboud France - Co

Team Management - Rompue au Revenue Management

Management de transition, stratégie commerciale, e