Veronique KELLER

Issue d' une école supérieure d'Arts Appliqués (ESAAT), j'ai travaillé 15 ans en agence de design graphique à Paris comme créatif et D.A.



Cette période m'a permis d'enrichir mon expertise en création d'image de marque, de packaging, P.L.V. et édition, au travers de marques comme GUERLAIN, KLORANNE, RENE FURTERER, LABORATOIRES PIERRE FABRE, PERRIER/VITTEL, REMY MARTIN, BIC, UNISABI...



J'ai eu ensuite la possibilité d'être indépendante et de mettre à profit cette expérience en proposant mes compétences aux différentes marques : j'ai créé ma société, JOYDESIGN, au nord de Paris, où je travaille avec du matériel de pointe et, si besoin, un réseau de professionnels de qualité (illustrateurs, photographes, stylistes, labo d'exécution, imprimeurs...).



Je réalise de la création de logotype, image de marque, packaging cosmétique et alimentaire, encarts promo, P.L.V., blisters, édition de type plaquettes, argumentaires de vente, affiches, flyers...



Toujours à l’écoute attentive des clients, ma valeur ajoutée est la créativité, alliée à une réelle pluridisciplinarité.



J' apporte une solution de prise en charge partielle ou globale de votre projet, avec beaucoup d' implication.



N'hésitez pas à me consulter pour vos projets, je saurai vous donner la plus grande satisfaction, car je travaille avec passion !



Mes compétences :

Coloriste

CREATIF DA

Logotype et ses déclinaisons

Photoshop CS5

design packaging