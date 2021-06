Véronique LAMMERS

Plus de 25 ans d'expérience dans le Management de la Qualité orientée Système, Programme, Projet, Processus, dans les domaines Aéronautique, IT, Transport Ferroviaire, Assurances, Commerce & Tourisme International, Nucléaire,



Un Mastère Spécialisé en "Innovation Technologique et Management de Projet",

Chef de Projet certifiée IPMA



Des missions en Qualité Programme, Projet pour le Groupe SCALIAN _ EQUERT International



En parallèle participation au collectif d'artistes "Intensité" via la Galerie Art & Moi, où j'expose régulièrement mes photographies.



Mes compétences :

Qualité Sécurité Environnement

Qualité Projets

Management de projet

Management des risques et problèmes

Marketing

Intelligence économique

Qualité Programme

Conduite du changement

Qualité en Aéronautique

Photographie

Management de la qualité

Qualité produit

Audit qualité