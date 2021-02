Veronique LESCURE

Consultante en Feng Shui, j’offre mon expertise aux entreprises, aux professionnels mais aussi aux particuliers.

Diplômée d’un Master II en Management et Stratégie, je propose aujourd’hui une approche de la performance au travail à travers le Feng Shui.

En tant que consultante en Feng Shui et géobiologie, spécialisée dans le monde de l’entreprise, j’interviens dans tous les milieux professionnels afin de favoriser le bien-être au travail et la réussite dans les affaires.

Mon approche est stratégique afin de répondre précisément à votre problématique. J’articule mon intervention aux niveaux des locaux, des meubles et des humains.



Mes compétences :

Recouvrement

Stratégie d'entreprise

Communication

Développement personnel

Conseil en management