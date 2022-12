Veronique LORTHIOIS

Spécialiste de l'assurance et spécifiquement de l'assurance Santé, j'ai mené mes missions dans des environnements variés :

- au sein de fonctions supports et de fonctions opérationnelles,

- au service de réseaux commerciaux de nature différentes (salariés Groupama, Agents Généraux Gan Assurances, mandataires Gan patrimoine)

- toujours dans la recherche de la satisfaction des clients, internes ou externes,

- avec le sens des échanges par un fonctionnement en mode transverse et participatif

- en sachant manager des équipes de collaborateurs experts dans leur domaine.



Mes compétences :

Management

Assurance

Développement commercial

Partenariat santé

Réseaux de soins

Dynamisme

Créativité

Administratrice

