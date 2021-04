Véronique LUCAS

Contribuer à une meilleure compréhension des réalités et défis de la transition agroécologique...



Mon travail s'attache particulièrement à analyser les efforts des agriculteurs pour développer des pratiques agricoles plus durables et les limites qu'ils rencontrent. Il s'agit pour moi d'aider les agriculteurs et leurs organisations à trouver les moyens d'améliorer leurs possibilités d'innover et d'agir...



Mes recherches examinent particulièrement les conditions de la transition agroécologique chez les agriculteurs, en particulier leurs modes d'auto-organisation et de coopération de proximité. J'ai soutenue en 2018 ma thèse de sociologie, dirigée par Pr. Jan Douwe van der Ploeg (Université de Wageningen - NL). Ma recherche doctorale a fourni une nouvelle compréhension des modes de coopération locale entre les agriculteurs français facilitant le développement de systèmes agroécologiques, en particulier à travers les CUMA (Coopératives d'utilisation de matériel agricole).



Mes compétences :

Agriculture

Agroécologie

Cooperative

Action collective

Sociologie