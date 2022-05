Véronique PAILLIER

Forte d’une expérience de trente années dans l’assistanat, je maîtrise les techniques d’un secrétariat classique : gestion de l’information orale et écrite, des outils de communication et informatiques. De plus, j’ai su démontrer mon efficacité sur des missions complémentaires relatives à la gestion de dossiers complexes, gérés de façon autonome, ce qui m’a apporté une reconnaissance et une confiance de la part de ma hiérarchie.



Avec, à ce jour,

- plus de 25 ans d'expérience en assistanat de direction

- un diplôme de Formateur, acquis en juin 2011,

- une expérience de 5 mois en qualité de coordinatrice sur une entreprise d'entraînement pédagogique (EEP), je suis à la recherche d'opportunités professionnelles.



J'ai acquis de nombreuses compétences :



Techniques de secrétariat

o Gestion de la communication professionnelle orale et écrite : accueil physique et téléphonique – écrits professionnels – veille documentaire : classement, archivage.

o Organisation du poste de travail : création d’outils de références (procédures).

o Participation au développement de logiciels informatiques.

o Excellente connaissance du Pack Office. Pratique de la sténo.



Commerciales

o Gestion administrative des achats et des ventes. Traitement des documents commerciaux et comptables de base.

o Gestion logistique : maintenance des locaux et des matériels, négociation des achats.



Organisationnelles et relationnelles

o Préparation, organisation logistique et coordination de réunions en interne (statutaires) et de manifestations événementielles - participation à l’élaboration des dossiers en collaboration avec les différents acteurs de l’entreprise.

o Suivi administratif des ressources humaines : mise à jour des dossiers du personnel.



Managériales

o Encadrement et coordination d’une équipe (15 personnes).

o Réactivité lors de prises de décision.



Pédagogiques

o Recrutement, animation, coordination et accompagnement - Suivi de la progression pédagogique.

o Jury Examen habilitée par la DIRECCTE.

o Adaptabilité.





Mes compétences :

Organisation et anticipation

Adaptabilité

Excellent relationnel et écoute active

Réactivité et sens de l'initiative

Confidentialité