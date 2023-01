Véronique PAMPIRI

Domaines de compétences :

- commercial : établissement des offres commerciales, négociation des contrats de maintenance

- gestion : reporting bi-mensuel, suivi et établissement de budgets, suivi et analyse du carnet de commandes prévisionnel, suivi de tableaux de bord

- administration des ventes : suivi et gestion des commandes avec déclenchement des clés de paiement, vérification et enregistrements des commandes

- marketing : études de marchés, gestion de la relation client

- linguistique : anglais, espagnol lu, écrit, parlé

- informatique : ERP BaaN et SAP + logiciel AC/P (gestion efficience commerciale)



