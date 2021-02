Véronique RIVERA

Visitez mon site professionnel WEB STUDIO CRÉATION : http://www.webstudiocreation-montpellier.com/

Web Studio Création, studio graphique indépendant implanté à Montpellier, spécialisé dans la création de sites internet et toute communication web et papier.

Voir + d'infos rubrique "ma société".

.............................................................................................................



Responsable de l'association : Les Films de la Criée, qui a pour but de promouvoir la création artistique autour de l'image Photo et Vidéo en milieu scolaire public et privé, centre de loisirs, maisons pour tous à travers la mise en place d'ateliers de création artistique autour de l’image et qui propose aussi des cours particuliers de photo ou de vidéo à domicile.



Visitez le site LES FILMS DE LA CRIÉE : http://www.lesfilmsdelacriee.com



Depuis 1997, j’alterne périodes de travail en tant qu’Artiste Photographe et Vidéaste et périodes de travail en tant que Formatrice/Animatrice d’Ateliers d’expression artistique Photo et Vidéo avec des enfants, adolescents en milieu scolaire, associatif et aussi avec des adultes.

Depuis 2005, la DRAC me délivre l’attestation de compétences professionnelles qui me permet d’exercer en milieu scolaire.

J’essaie, par le biais de ces ateliers, de donner une certaine compétence du regard en développant peu à peu l’esprit critique de chacun face à notre monde surmédiatisé, tout en donnant à chacun l’occasion de développer sa propre créativité en s’exprimant avec la photographie ou la vidéo.

.............................................................................................................

Depuis l’enfance je suis fascinée par le monde de l’image et j’inventais alors toutes sortes d’histoires...

J’ai commencé à faire de la photographie à l’age de 16 ans, j’étais autonome dans le labo familial que j’investissais des nuits, des jours entiers pour voir naître avec excitation le fruit de mes expériences.

Cette passion pour la photographie est toujours très présente dans ma vie!



Visitez mon site Artistique VÉRONIQUE RIVERA PHOTOGRAPHE : http://www.veroniquerivera.com/



Dans mes créations, j'aime laisser flotter une dimension d’étrangeté poétique et dramatique, tout en laissant une grande part à l’imaginaire. Je suis fascinée par l’interaction entre divers médias, divers "matériaux" et il me plait de détourner les outils, dédoubler les images, perturber avec la symétrie.

Et à l'ère de la HD, je fait de la résistance avec une image souvent granuleuse, sombre, vibrante, vivante.

Expériences...



Concernant la photographie, je crée des collections, des photomontages, romans-photos, que j'expose lors de manifestations publiques ou privées.

Également Photographe Free Lance, je réponds à toute demande de prestation photo.



Concernant la vidéo, j'écris des scénarii de courts métrages, des nouvelles.

Je réalise des courts métrages de vidéos expérimentales, diffusées lors de projections, festivals ou rencontres.

Missionnée régulièrement par des organisations diverses pour des prises de vues, je réalise également des films institutionnels destinés à promouvoir les services des entreprises et des artistes.



Mes compétences :

Création

Création site internet

Création site web

Education

Formatrice

Média

Photo

Photographe

Site internet

Video