Je suis de nature calme très serviable, et posée mais j'aime me lancer des défis afin d'avancer dans la vie.

Quand j'étais petit, le scoutisme m'a appris à relever des défis, à me fixer des objectifs, à faire partie d'une équipe et à équilibrer un emploi du temps occupé.

J'aime me lancer des défis et essayer de me dépasser d'un caractère qui aime les défis, se joue des conventions et s'épanouit dans l'inattendu.

l'homme grandi en ce confrontent à l'obstacle. Moi je me confronte au sens de l'effort.



Compétences: aide à la décision, analyse et synthèse, planification, pilotage de projets, compétences rédactionnelles (nombreuses publications), management d'équipe.



Atouts: polyvalence et adaptabilité, très bon relationnel, rapide compréhension d'éléments complexes



Coter Infographiste, 3D :

Ayant obtenu mon diplôme d’infographiste et de 3D à l’école ARIES à Montpellier, je suis actuellement à la recherche d’un emploi et je souhaite particulièrement intégrer une équipe de réalisation d’animations 3D.



J’ai eu l'opportunité de parfaire mes connaissances lors des différents stages que j’ai effectués ainsi que pour le compte de sociétés, et pendant mon projet de fin d’études.



Je suis également Auto-entrepreneur, dans le domaine de la 3D VFX, Infographiste Multimédia,



Voici mon site internet de l’époque mais il n'est pas à jour, je peux vous fournir un book sur demande : http://alexandre-laporte.perso.neuf.fr/



Niveau Animation :



Je vous invite également à aller voir mon site internet spécial sur l'animation.





Niveau Secourisme:

Formateur de PSC1,

Formation BNMPS.

Formation Responsable Opérationnel Départemental

Formation Responsable Opérationnel Local.

Formation PSE 1

Formation PSE 2

Responsable Dispositif prévisionnel de secours.

Chef de Poste.

Chef D’équipe.

Secouriste.

etc.

Plus d'informations sur demande.



Mes compétences :

Formateur PSC 1

Secouriste PSE

Responsable DPS

Cameraman

Webmaster

VFX

Infographie 3d

PHP

HTML

Animateur

Gestion de projet

Animation d'équipe

Gestion

Responsable

Bafa

Secourisme

Bnssa

Manager

Infographiste

Publication assistée par ordinateur

PAO

3d

leader

Management de projet