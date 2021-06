Christelle CAIZERGUES

En recherche de nouveaux projets ... en lien avec mes préoccupations, mes éthiques !



- Polyvalente,

- Aimant organiser : projets de développement, événementiels, organisation de formations, enseignement, mise en réseaux d'acteurs et de projets,

- Compréhension rapide des enjeux, possédant des qualités d'adaptation rapides, je peux développer vos projets initiaux tout en remplissant les objectifs visés au préalable dans votre cahier des charges,

- Possédant des qualités humaines très importantes, j'aime mener mes projets avec l'appui de ressources humaines que j'implique.

- Spécialiste de la montagne depuis 20 ans: développement local et touristique, valorisation du patrimoine, tourisme soutenable.

- Sensibilités artistiques,

- Sensible au bien-être de l'Humain et de notre Terre.



Formations: Master2-DESS Aménagement et développement transfrontaliers de la montagne / BTS Tourisme / Formations en coaching d'équipes/ Formations en démocratie participative (ARDL-PACA) / Maîtrise Géographie urbaine, territoires et sports/ Licence Histoire/



Zone Sud-Est France - Montagne - Fonctionnement de travail: Télétravail et déplacements - Missions -



Mes compétences :

Ingénierie de projet

Formatrice et enseignante

Organisation d'évènements

Animation socioculturelle

Accueil en entreprise

Gestion comptable associatif

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Organisation de forum

Visites guidées touristiques

Communication interne et externe

Conduite de réunion

Logiciels bureautique confirmés

Logiciel PAO (publisher)

Logiciels de messagerie

Internet, réseaux sociaux

Logiciel CIEL compta

Tourisme

élaboration et gestion projet pédagogique

Accompagnement touristique de groupes

Gestion de projet

Mise en réseau acteurs& projets territoire