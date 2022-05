Sebastien HERVE

Issu des sports extremes et plus particulièrement le skateboard, il a baigné dans cette culture avant de découvrir le monde du sauvetage en 1997 en devenant sauveteur, puis Entraineur par la suite. Il fonde Aqualove sauvetage en 2004 et en devient le directeur en 2006. En 2009 après avoir organisé de nombreuses compétitions, dont plusieurs fois des championnats de France, il a l'idée de proposer à la Fédération Française de sauvetage et de Secourisme, l'organisation des championnats du monde à Montpellier et La Grande Motte en septembre 2014.

En 2010, il participe à la venu du pôle France de sauvetage à Montpellier et à la mise en place du premier BPjeps sauvetage.

En janvier 2013, il est élu président de la ligue de sauvetage et de secourisme L.R.



