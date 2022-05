Sebastien HERVE

Bonjour,

J'ai commencé ma carrière professionnelle chez Transalliance de septembre 2006 jusqu'en Septembre 2011 où j'ai occupé un poste d'affréteur.

J'ai ensuite été employé chez ARCOMET spécialiste de la location de grue à tour, en temps que Adjoint Responsable Agence et responsable de la logistique.

J'organise la planification des opérations de montage et démontage des grues à tour, la gestion des stocks pour les agences du sud-sud ouest (3agences), la gestion des équipes de chargement, organisation et mise en place de tableaux de bord pour la gestion de l activité du dépôt, la gestion des fournisseurs (nego, suivi qualité et sécurité), le suivi qualité sécurité de l agence ( mise en place de PPSPS, protocole de chargement etc...), réalisation de projet avec les services techniques des fabricants et conseil dans les paramètres de faisabilité technique auprès des clients et des autres agences.

J'ai également une mission commerciale de réalisation d offres,suivi de celles-ci et relances des encours.

J’ai poursuivi mon évolution grâce àMATEBAT (ex arcomet)en temps que responsable d exploitation en charge de tout l’aspect technique des grues, l opérationnel et le management des personnels associés.

Je manage une 15 aine de personnes ( techniciens, manutentionnaires,assistants techniques et monteur).

Mon job est de maintenir les standards établis par notre direction en terme de rentabilité opérationnelle, l’hygiène et la sécurité sur le site et sur toutes nos interventions extérieures. Je suis garant de qualité de nos prestations et de la sécurité du matériel que nous louons aux clients.

J'ai eu un diplome de Responsable Logistique à l'AFT-IFTIM qui m'a permis d'acquérir la rigueur ainsi que les compétences techniques du transport.

Mes expériences dans le monde du travail m'ont permis d'acquérir une méthode de travail, une autonomie ainsi qu’une rigueur dans la réalisation des tâches qui me sont attribuées.

4 Qualificatifs pour me décrire:

Dynamique, curieux, consciencieux et organisé



Mes compétences :

Gestion stock

Logistique

Management

Informatique

Gestion centre de profit