Véronique SAUGER

Audiovisuel (réalisatrice et animatrice, 2 émissions - écrivain) :

Musique mon amour / Radio ACCENT4 - Strasbourg (associatif) / depuis 2016

Réécouter : http://dif.accent4.com/files/230043.mp3

Contes du jour et de la nuit / Radio U / Le Cab (associatif) / 2015

Contes du jour et de la nuit / France Musique 2005 à 2014 (pro)

http://www.francemusique.fr/emission/contes-du-jour-et-de-la-nuit

réécoutes : http://www.francemusique.fr/emission/contes-du-jour-et-de-la-nuit/2013-2014

(contes, poésies, entretiens, portraits, ateliers d'écriture, d'écoute, lecture, mise en musique)

Écrivain (8 livres publiés : éd. Radio France, éd. points sur les i, éditozap, l.é.a., les indés)

Responsable de projets culturels, rédactrice, productrice

Musicienne professionnelle (Orchestre Philharmonique de Radio France) de 1989 à 2009

Coach et enseignante / 1995 à aujourd'hui

Mes compétences :

Interviews

Musique

Édition

Radio