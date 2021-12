Veronique THEOF-COUSIN (THEOF)

Assistante Commerciale Bilingue Anglais ayant toujours travaillé dans l'International.

Expérience confirmée de plus de 20 ans dans la relation clients et la gestion d'un portefeuille de 350 clients.

Connaissance approfondie du marché de la Plasturgie (transformation des matières premières, applications, et clients finaux), et réussite dans l'obtention de certains marchés, dont l'automobile, dans un contexte particulièrement concurrentiel.

Je maitrise la prospection de leads sur les salons professionnels et par téléphone, et effectué des représentations de mes employeurs sur les salons.

Je sais négocier, remettre des offre et les convertir en commandes, les gérer sur SAP & JDE, et une connaissance de SAGE.



Mes compétences :

Prospection

Communication

Client service

Outlook

Esprit d'équipe

Formateur

Word

Powerpoint

Excell

Allemand Niveau DEUG LEA

Anglais Courant

Logiciel CRM

Logiciel Sales Force

Sage Accounting Software

Transformers

Sieges

